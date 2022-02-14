Шойгу доложил Путину о выдворении иностранной подлодки из российских вод
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о выдворении иностранной подводной лодки из территориальных вод страны в районе Курильских островов.
«В результате работы Тихоокеанской группы флота, Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из частей учений в районе Курильских островов, острова Уруп, обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов. В результате действий – почти трехчасовых – лодка была выдворена с территории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов – это более четырех километров. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», — сказал Шойгу, слова которого передает пресс-служба Кремля.
При этом сам инцидент российский министр охарактеризовал как активность, которая «совершенно непонятна, не обоснована».
12 февраля Министерство обороны сообщило об обнаружении в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России подлодки ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что американское судно проигнорировало просьбу покинуть чужие воды. Она «ушла» после применения экипажем российского фрегата «Маршал Шапошников» «соответствующих средств».