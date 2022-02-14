Шойгу доложил Путину о выдворении иностранной подлодки из российских вод

«В результате работы Тихоокеанской группы флота, Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из частей учений в районе Курильских островов, острова Уруп, обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов. В результате действий – почти трехчасовых – лодка была выдворена с территории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов – это более четырех километров. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», — сказал Шойгу, слова которого передает пресс-служба Кремля.