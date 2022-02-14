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Шойгу доложил Путину о выдворении иностранной подлодки из российских вод

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о выдворении иностранной подводной лодки из территориальных вод страны в районе Курильских островов.

«В результате работы Тихоокеанской группы флота, Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из частей учений в районе Курильских островов, острова Уруп, обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов. В результате действий – почти трехчасовых – лодка была выдворена с территории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов – это более четырех километров. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», — сказал Шойгу, слова которого передает пресс-служба Кремля.

При этом сам инцидент российский министр охарактеризовал как активность, которая «совершенно непонятна, не обоснована».

12 февраля Министерство обороны сообщило об обнаружении в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России подлодки ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что американское судно проигнорировало просьбу покинуть чужие воды. Она «ушла» после применения экипажем российского фрегата «Маршал Шапошников» «соответствующих средств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных