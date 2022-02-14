Песков рассказал о действиях военных при вторжении иностранных судов в воды РФ

После этого заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России Станислав Гаджимагомедов заявил о готовности страны нанести удар по тем, кто нарушает морские границы. Однако подобное решение должно приниматься на самом высоком уровне, отметил он, добавив, что на Дальнем Востоке американский флот превосходит российский по числу кораблей и возможностям реагирования.