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Песков рассказал о действиях военных при вторжении иностранных судов в воды РФ

Ведомости

Военные, охраняющие границу России, при вторжении иностранных кораблей в территориальные воды страны будут действовать согласно установленным протоколам, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей надводных или подводных в случае их вторжения в территориальные воды Российской Федерации. И, безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов», — сказал он.

Ранее, 12 февраля, Министерство обороны сообщило об обнаружении в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России подлодку ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что американское судно проигнорировало просьбу покинуть чужие воды. Она «ушла» после применения экипажем российского фрегата «Маршал Шапошников» «соответствующих средств». 

После этого заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России Станислав Гаджимагомедов заявил о готовности страны нанести удар по тем, кто нарушает морские границы. Однако подобное решение должно приниматься на самом высоком уровне, отметил он, добавив, что на Дальнем Востоке американский флот превосходит российский по числу кораблей и возможностям реагирования. 

Ранее по теме: В Генштабе заявили о готовности нанести удар по нарушителям морских границ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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