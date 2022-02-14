Песков рассказал о действиях военных при вторжении иностранных судов в воды РФ
Военные, охраняющие границу России, при вторжении иностранных кораблей в территориальные воды страны будут действовать согласно установленным протоколам, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей надводных или подводных в случае их вторжения в территориальные воды Российской Федерации. И, безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов», — сказал он.
Ранее, 12 февраля, Министерство обороны сообщило об обнаружении в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России подлодку ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что американское судно проигнорировало просьбу покинуть чужие воды. Она «ушла» после применения экипажем российского фрегата «Маршал Шапошников» «соответствующих средств».
После этого заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России Станислав Гаджимагомедов заявил о готовности страны нанести удар по тем, кто нарушает морские границы. Однако подобное решение должно приниматься на самом высоком уровне, отметил он, добавив, что на Дальнем Востоке американский флот превосходит российский по числу кораблей и возможностям реагирования.