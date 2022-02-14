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В Генштабе заявили о готовности нанести удар по нарушителям морских границ

Ведомости

Россия готова нанести удар по нарушителям ее морских границ, однако такое решение принимается на самом высоком уровне, заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба России Станислав Гаджимагомедов на круглом столе в Совфеде. 12 февраля Минобороны сообщило, что подлодка ВМС США зашла в территориальные воды России.

Он отметил, что флот США превосходит российский флот по количеству кораблей и возможностям реагирования. «Если Черное море и Балтийское мы можем полностью закрыть, то на Дальнем Востоке пока не хватает кораблей и авиации», — ответил Гаджимагомедов на вопрос об инциденте с подлодкой США (цитата по «Интерфаксу»).

12 февраля Минобороны сообщило, что обнаружило в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России подлодку ВМС США типа Virginia. Американская подлодка проигнорировала просьбу покинуть российские воды и ушла после применения экипажем российского фрегата «Маршал Шапошников» «соответствующих средств». В Минобороны России вызвали военного атташе США.

Ранее по теме: Минобороны: в районе Курил обнаружена подлодка США типа Virginia

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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