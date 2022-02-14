В Генштабе заявили о готовности нанести удар по нарушителям морских границ
Россия готова нанести удар по нарушителям ее морских границ, однако такое решение принимается на самом высоком уровне, заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба России Станислав Гаджимагомедов на круглом столе в Совфеде. 12 февраля Минобороны сообщило, что подлодка ВМС США зашла в территориальные воды России.
Он отметил, что флот США превосходит российский флот по количеству кораблей и возможностям реагирования. «Если Черное море и Балтийское мы можем полностью закрыть, то на Дальнем Востоке пока не хватает кораблей и авиации», — ответил Гаджимагомедов на вопрос об инциденте с подлодкой США (цитата по «Интерфаксу»).
12 февраля Минобороны сообщило, что обнаружило в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России подлодку ВМС США типа Virginia. Американская подлодка проигнорировала просьбу покинуть российские воды и ушла после применения экипажем российского фрегата «Маршал Шапошников» «соответствующих средств». В Минобороны России вызвали военного атташе США.