В Генштабе заявили о готовности нанести удар по нарушителям морских границ

Он отметил, что флот США превосходит российский флот по количеству кораблей и возможностям реагирования. «Если Черное море и Балтийское мы можем полностью закрыть, то на Дальнем Востоке пока не хватает кораблей и авиации», — ответил Гаджимагомедов на вопрос об инциденте с подлодкой США (цитата по «Интерфаксу»).