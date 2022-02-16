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Эрдоган предложит Путину трехстороннюю встречу с Зеленским в Стамбуле

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен созвониться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы узнать его мнение о трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский в Анкаре или Стамбуле, передает слова турецкого президента телеканал CNN Turk. 

«Господин Зеленский во время нашей с ним встречи выразил положительное отношение к трехсторонней встрече в формате Путин — Зеленский — Эрдоган. Если господин Путин тоже положительно отнесется к этой идее, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что намерен узнать отношение Путина к его инициативе с помощью «телефонной дипломатии». Глава государства также подчеркнул, что трехстороння встреча станет отличной возможностью для уменьшения напряженности вокруг ситуации на Украине. 

3 февраля Эрдоган посетил Киев, где провел встречу с Зеленским. Тогда турецкий президент заявил что конфликт на востоке Украины должен быть урегулирован мирными средствами в соответствии с международным правом. Турция, в свою очередь, готова внести свой вклад в поддержание мирной и безопасной обстановки, добавил он. 

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин согласился встретиться с Эрдоганом в рамках двусторонней встречи. По словам Пескова, лидеры стран договорились, что первый приедет в Турцию Путин, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики обоих. При этом речь идет именно о двусторонней встрече. Участие президента Украины не предполагается, уточнял пресс-секретарь.

29 ноября Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом для решения существующих проблем. Таким образом президент Турции прокомментировал материалы западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину и скоплении на границе между странами более 100 000 российских военных. Ранее президент США Джо Байден, а также издания Der Spiegel и Politico сообщали, что Россия может начать вторжение в Украину 16 февраля. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных