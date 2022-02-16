Эрдоган предложит Путину трехстороннюю встречу с Зеленским в Стамбуле

29 ноября Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом для решения существующих проблем. Таким образом президент Турции прокомментировал материалы западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину и скоплении на границе между странами более 100 000 российских военных. Ранее президент США Джо Байден, а также издания Der Spiegel и Politico сообщали, что Россия может начать вторжение в Украину 16 февраля. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.