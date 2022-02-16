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Рада проголосовала за выход Украины из Антитеррористического центра СНГ

Ведомости

Украинский парламент принял закон о выходе страны из решения о создании Антитеррористического центра государств — участников СНГ, сообщается на официальном сайте Верховной рады. За это решение проголосовали 309 депутатов, оно вступит в силу на следующий день после публикации.

Депутаты обосновали это тем, что Украина в 2014-2015 гг. не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных соглашением о сотрудничестве Антитеррористического центра, поэтому прекращение участия является «целесообразным».

Антитеррористический центр государств — участников СНГ — это действующий специализированный отраслевой орган Содружества, который был создан 21 июня 2001 г. Он предназначен для обеспечения координации взаимодействия компетентных органов стран-участниц в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.

На сегодняшнем заседании депутаты также приняли решение о выходе из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций. В пояснительной записке говорится, что выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим украинским законодательством не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках общей системы для развивающихся стран.

Украина уже объявляла о выходе из нескольких соглашений СНГ. В 2018 г. по решению Верховной рады страна прекратила участие в работе уставных органов Содружества, ее представительство также было закрыто. В том же году Киев начал процесс выхода из соглашений о сотрудничестве. В феврале 2021 г. Украина вышла из двух соглашений о воздушном пространстве, а летом того же года было объявлено о выходе из соглашений по защите прав потребителей и порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ.

Директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов пояснил, что украинская сторона уже вышла из порядка 50 соглашений, меморандумов и решений, принятых по линии СНГ. При этом представляющие для киевских властей практический интерес документы — а их более 190 — продолжают действовать. Позиция российской стороны по данным вопросам остается неизменной — Украина при желании может в любой момент возобновить диалог в рамках СНГ, подчеркнул Евдокимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных