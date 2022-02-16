Рада проголосовала за выход Украины из Антитеррористического центра СНГ

Украина уже объявляла о выходе из нескольких соглашений СНГ. В 2018 г. по решению Верховной рады страна прекратила участие в работе уставных органов Содружества, ее представительство также было закрыто. В том же году Киев начал процесс выхода из соглашений о сотрудничестве. В феврале 2021 г. Украина вышла из двух соглашений о воздушном пространстве, а летом того же года было объявлено о выходе из соглашений по защите прав потребителей и порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ.