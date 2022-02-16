Рада проголосовала за выход Украины из Антитеррористического центра СНГ
Украинский парламент принял закон о выходе страны из решения о создании Антитеррористического центра государств — участников СНГ, сообщается на официальном сайте Верховной рады. За это решение проголосовали 309 депутатов, оно вступит в силу на следующий день после публикации.
Депутаты обосновали это тем, что Украина в 2014-2015 гг. не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных соглашением о сотрудничестве Антитеррористического центра, поэтому прекращение участия является «целесообразным».
Антитеррористический центр государств — участников СНГ — это действующий специализированный отраслевой орган Содружества, который был создан 21 июня 2001 г. Он предназначен для обеспечения координации взаимодействия компетентных органов стран-участниц в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.
На сегодняшнем заседании депутаты также приняли решение о выходе из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций. В пояснительной записке говорится, что выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим украинским законодательством не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках общей системы для развивающихся стран.
Украина уже объявляла о выходе из нескольких соглашений СНГ. В 2018 г. по решению Верховной рады страна прекратила участие в работе уставных органов Содружества, ее представительство также было закрыто. В том же году Киев начал процесс выхода из соглашений о сотрудничестве. В феврале 2021 г. Украина вышла из двух соглашений о воздушном пространстве, а летом того же года было объявлено о выходе из соглашений по защите прав потребителей и порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ.
Директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов пояснил, что украинская сторона уже вышла из порядка 50 соглашений, меморандумов и решений, принятых по линии СНГ. При этом представляющие для киевских властей практический интерес документы — а их более 190 — продолжают действовать. Позиция российской стороны по данным вопросам остается неизменной — Украина при желании может в любой момент возобновить диалог в рамках СНГ, подчеркнул Евдокимов.