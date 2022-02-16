Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве 18 февраля
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на 18 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля. Она пройдет в Москве в очном формате.
«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности», — говорится в сообщении.
14 февраля Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным «в ближайшее время». По его словам, главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе сроки и график вывода российских войск с территории Белоруссии, которые в настоящее время задействованы в учениях «Союзная решимость - 2022».
10 февраля началась активная фаза российско-белорусских военных учений, которая будет длиться до 20 февраля. Она проходит на пяти белорусских полигонах – «Гожском», «Брестском», «Домановском», «Осиповичском» и «Обуз-Лесновском», где военные двух стран отрабатывают вопросы отражения возможной внешней агрессии в отношении Союзного государства и противодействия терроризму
Последняя очная встреча Лукашенко и Путина прошла в конце декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге, тогда лидеры государств обсуждали повестку двусторонней политики Союзного государства, в том числе интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы к вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом и взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.