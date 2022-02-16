Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве 18 февраля

14 февраля Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным «в ближайшее время». По его словам, главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе сроки и график вывода российских войск с территории Белоруссии, которые в настоящее время задействованы в учениях «Союзная решимость - 2022».