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Политика

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве 18 февраля

Ведомости

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на 18 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля. Она пройдет в Москве в очном формате. 

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности», — говорится в сообщении.

14 февраля Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным «в ближайшее время». По его словам, главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе сроки и график вывода российских войск с территории Белоруссии, которые в настоящее время задействованы в учениях «Союзная решимость - 2022».

10 февраля началась активная фаза российско-белорусских военных учений, которая будет длиться до 20 февраля. Она проходит на пяти  белорусских полигонах – «Гожском», «Брестском», «Домановском», «Осиповичском» и «Обуз-Лесновском», где военные двух стран отрабатывают вопросы отражения возможной внешней агрессии в отношении Союзного государства и противодействия терроризму

Последняя очная встреча Лукашенко и Путина прошла в конце декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге, тогда лидеры государств обсуждали повестку двусторонней политики Союзного государства, в том числе интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы к вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом и взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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