В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских военных
Вооруженные силы Украины утром 17 февраля четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), затем открыли огонь по еще одному населенному пункту, сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — сообщили в СЦКК (цитата по «РИА Новости»).
По словам представителя ЛНР, с 5:30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позднее представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий. Днем ранее обстрелов территории ЛНР не было, добавил он.
Ранее глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. 12 февраля Народная милиция ЛНР сообщила, что Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, а днем ранее в ДНР сообщали о переброске под Краматорск украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300. При этом официальный Киев отрицает наличие каких-либо планов по нападению на Донбасс.