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Первые подразделения российских войск вернулись в свои гарнизоны после учений

Ведомости

Первые подразделения Вооруженных сил России вернулись в свои гарнизоны после учений, подразделения ЗВО вернулись из Курской области в Нижегородскую, а части ЮВО – из Крыма в Чечню и Дагестан, сообщило Минобороны.

«Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны. Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Военные эшелоны с тяжелой техникой подразделений ЮВО по железной дороге вернулись из Крыма в пункты постоянной дислокации в Чечню и Дагестан. Также подразделения 1-й танковой армии ЗВО возвращаются из Курской и Брянской областей в Нижегородскую.

В Минобороны отметили, что военные, которые участвуют в учениях «Союзная решимость – 2022» в Белоруссии, 17 и 19 февраля проведут тренировки с боевой стрельбой, а после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Ранее Минобороны России сообщило, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации. 15 февраля отправились в свои военные части подразделения Западного и Южного военных округов. 16 февраля войска Южного военного округа начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений в Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных