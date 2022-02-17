Первые подразделения российских войск вернулись в свои гарнизоны после учений

«Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны. Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области», — говорится в сообщении.