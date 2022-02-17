Первые подразделения российских войск вернулись в свои гарнизоны после учений
Первые подразделения Вооруженных сил России вернулись в свои гарнизоны после учений, подразделения ЗВО вернулись из Курской области в Нижегородскую, а части ЮВО – из Крыма в Чечню и Дагестан, сообщило Минобороны.
«Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны. Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области», — говорится в сообщении.
Военные эшелоны с тяжелой техникой подразделений ЮВО по железной дороге вернулись из Крыма в пункты постоянной дислокации в Чечню и Дагестан. Также подразделения 1-й танковой армии ЗВО возвращаются из Курской и Брянской областей в Нижегородскую.
В Минобороны отметили, что военные, которые участвуют в учениях «Союзная решимость – 2022» в Белоруссии, 17 и 19 февраля проведут тренировки с боевой стрельбой, а после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.
Ранее Минобороны России сообщило, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации. 15 февраля отправились в свои военные части подразделения Западного и Южного военных округов. 16 февраля войска Южного военного округа начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений в Крыму.