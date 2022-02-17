Путин и Кисида обсудили российские предложения по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сообщает пресс-служба Кремля.
«В связи с проявленным Премьер-министром Японии интересом Президент России обстоятельно информировал о проводимой работе с США и их союзниками по НАТО по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Помимо этого, российский лидер рассказал японскому премьеру о причинах внутриукраинского конфликта, а также изложил российские подходы к урегулированию ситуации в соответствии с минскими соглашениями и решениями, которые были приняты в «нормандском формате».
«Обсуждён ряд актуальных вопросов российско-японских отношений. Подтверждена обоюдная заинтересованность в их конструктивном развитии на базе имеющихся договорённостей, в том числе в торгово-экономической сфере», — добавили в Кремле.
Телефонный разговор состоялся по инициативе японской стороны.