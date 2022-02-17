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Путин и Кисида обсудили российские предложения по гарантиям безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с проявленным Премьер-министром Японии интересом Президент России обстоятельно информировал о проводимой работе с США и их союзниками по НАТО по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Помимо этого, российский лидер рассказал японскому премьеру о причинах внутриукраинского конфликта, а также изложил российские подходы к урегулированию ситуации в соответствии с минскими соглашениями и решениями, которые были приняты в «нормандском формате».

«Обсуждён ряд актуальных вопросов российско-японских отношений. Подтверждена обоюдная заинтересованность в их конструктивном развитии на базе имеющихся договорённостей, в том числе в торгово-экономической сфере», — добавили в Кремле.

Телефонный разговор состоялся по инициативе японской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных