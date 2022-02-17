Российский фондовый рынок за день упал на 3,7% на фоне обострения ситуации на Украине
Российский фондовый рынок в ходе основных торгов 17 февраля снизился более чем на 3,7%, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
Так, индекс Мосбиржи снизился за день на 3,71% и закрылся на отметке 3511,08 пункта. Максимальное падение было зафиксировано в 18:35 по мск, индекс пробивал отметку 3500 пунктов и опускался до 3498 пунктов.
Долларовый индекс РТС в течение дня терял порядка 5%, на момент закрытия уровень снижения составил 4,89% — в 18:50 по мск его значение составило 1450,02 пункта.
Российская валюта по отношению к доллару и евро за день подешевела более чем на рубль. На 18:56 по мск курс американской валюты вырос на 1,05 руб. до 76,3 руб., курс евро вырос на 1,02 руб. до 86,75 руб.
Отечественная валюта и фондовый рынок слабеют на фоне обострения ситуации вокруг Украины.
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) 17 февраля заявил, что с 5:30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позднее представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий. Днем ранее обстрелов территории ЛНР не было, добавил он. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе.
В ежедневном отчете миссии ОБСЕ, опубликованном в четверг, говорится о нарушении режима прекращения огня и в Донецкой, и в Луганской областях Украины, но роста напряженности не зафиксировано.
На фоне нарушений режима прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля провел инспекцию сил ООС вблизи Мариуполя. Он еще раз заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что оснований для такой встречи нет. Сегодня он заявил, что на территории юго-востока Украины создалась тревожная ситуация: «Надеемся, что наши оппоненты из западных столиц, из США, из НАТО используют все свое влияние с тем, чтобы предостеречь власти Киева от дальнейшей эскалации напряженности».