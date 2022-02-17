Российский фондовый рынок за день упал на 3,7% на фоне обострения ситуации на Украине

На фоне нарушений режима прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля провел инспекцию сил ООС вблизи Мариуполя. Он еще раз заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что оснований для такой встречи нет. Сегодня он заявил, что на территории юго-востока Украины создалась тревожная ситуация: «Надеемся, что наши оппоненты из западных столиц, из США, из НАТО используют все свое влияние с тем, чтобы предостеречь власти Киева от дальнейшей эскалации напряженности».