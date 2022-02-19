В ДНР рассказали о получении украинского плана вторжения в Донбасс

Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.