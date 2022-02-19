В ДНР рассказали о получении украинского плана вторжения в Донбасс
Разведка Донецкой народной республики получила план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс, сообщил на брифинге заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, спящие ячейки Службы безопасности Украины (СБУ) запланировали диверсии на транспортных магистралях, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик.
«Агентурной разведкой народной милиции ДНР добыт план украинской наступательной операции против независимых республик. Цель украинской наступательной операции — "зачистка" территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик», — сказал Басурин (цитата по ТАСС).
Киев планирует нанести главный удар по направлению Краматорск - Дебальцево, а затем выход к границе с РФ в течение двух суток с рубежа Алчевск - Енакиево, сказал Басурин.
В сообщении народной милиции ДНР также говорится, что бригады ВСУ намерены «уничтожить объекты военного и гражданского назначения на территории ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 км» самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.
«В ходе боевых действий планируется окружение и блокирование крупных населенных пунктов Донецк, Луганск, Горловка и Алчевск. Народная милиция ДНР готова к отражению агрессии, все воинские части приведены в состояние полной боевой готовности и приступили к отмобилизованию», — сообщили в народной милиции.
Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.