МИД России назвал неприемлемыми слова канцлера ФРГ Шольца о геноциде
В российском МИДе прокомментировали высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который посчитал смехотворными заявления о геноциде в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Шольцем назвал происходящее в этом регионе геноцидом.
«Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Шольц прокомментировал заявления Путина о геноциде в Донбассе, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Он (Путин) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо, скажем это прямо. Но это его история. Нам всегда помогало, когда мы слушали то, что говорят другие. Я уже цитировал статью, которую Путин написал полгода назад. Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего. Я отказываюсь делать это. Я воспринимаю это как историческую дискуссию, я отвечаю, как делал это в первой беседе здесь: мы не можем менять границы, мы должны принимать целостность и суверенитет страны», — сказал Шольц (цитата по «РИА Новости»).
Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.