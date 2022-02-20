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Боррель: потраченные на Украину 17 млрд евро превысили помощь другим странам

Ведомости

Украина с 2014 г. получила от Евросоюза 17 млрд евро, такой объем помощи ЕС не предоставлял ни одной стране, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — сказал Боррель, отвечая на вопрос о возможности экстренного начала переговоров о приеме Украины в ЕС (цитата по ТАСС).

В конце января стало известно о предоставлении ЕС Украине нового пакета экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Размер первого транша Киеву составит 600 млн евро, пакет помощи призван «удовлетворить финансовые потребности» Украины из-за «конфликта» с Россией, уточнили в Еврокомиссии. Кроме того, ЕС работает над новой программой поддержки Украины, в рамках которой в страну планируется привлечь более 6 млрд евро инвестиций.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с 2014 г. Евросоюз и европейские финансовые организации выделили республике более 17 млрд евро в виде грантов и займов. К ним относятся средства для поддержки устойчивости и модернизации страны, в том числе для борьбы с пандемией COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных