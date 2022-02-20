Боррель: потраченные на Украину 17 млрд евро превысили помощь другим странам

«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — сказал Боррель, отвечая на вопрос о возможности экстренного начала переговоров о приеме Украины в ЕС (цитата по ТАСС).