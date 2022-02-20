Боррель: потраченные на Украину 17 млрд евро превысили помощь другим странам
Украина с 2014 г. получила от Евросоюза 17 млрд евро, такой объем помощи ЕС не предоставлял ни одной стране, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — сказал Боррель, отвечая на вопрос о возможности экстренного начала переговоров о приеме Украины в ЕС (цитата по ТАСС).
В конце января стало известно о предоставлении ЕС Украине нового пакета экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Размер первого транша Киеву составит 600 млн евро, пакет помощи призван «удовлетворить финансовые потребности» Украины из-за «конфликта» с Россией, уточнили в Еврокомиссии. Кроме того, ЕС работает над новой программой поддержки Украины, в рамках которой в страну планируется привлечь более 6 млрд евро инвестиций.
По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с 2014 г. Евросоюз и европейские финансовые организации выделили республике более 17 млрд евро в виде грантов и займов. К ним относятся средства для поддержки устойчивости и модернизации страны, в том числе для борьбы с пандемией COVID-19.