Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на позицию Киева
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, сообщает пресс-служба российского ведомства.
«В отношении ситуации на юго-востоке Украины С.В. Лавров подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооруженные провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик», — говорится в сообщении российского МИДа.
Лавров также призвал Берлин «оказать максимальное влияние на украинские власти с целью побудить их занять более конструктивную позицию» касательно мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. «Констатировано, что реализация минских договоренностей остается единственным путем к достижению долгосрочного и устойчивого урегулирования внутриукраинского конфликта», — добавили в МИДе.
Помимо этого, стороны обсудили ситуацию вокруг канала RT на немецком языке, которому ранее в Германии запретили вещание, а также перспективы российско-германского Форума общественности «Петербургский диалог». Его деятельность, как заявили в российском ведомстве, блокируется германской стороной. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.