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Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на позицию Киева

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, сообщает пресс-служба российского ведомства.

«В отношении ситуации на юго-востоке Украины С.В. Лавров подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооруженные провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик», — говорится в сообщении российского МИДа.

Лавров также призвал Берлин «оказать максимальное влияние на украинские власти с целью побудить их занять более конструктивную позицию» касательно мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. «Констатировано, что реализация минских договоренностей остается единственным путем к достижению долгосрочного и устойчивого урегулирования внутриукраинского конфликта», — добавили в МИДе.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию вокруг канала RT на немецком языке, которому ранее в Германии запретили вещание, а также перспективы российско-германского Форума общественности «Петербургский диалог». Его деятельность, как заявили в российском ведомстве, блокируется германской стороной. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных