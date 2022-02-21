Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на позицию Киева

«В отношении ситуации на юго-востоке Украины С.В. Лавров подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооруженные провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик», — говорится в сообщении российского МИДа.