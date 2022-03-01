Зеленский назвал прекращение огня условием переговоров с Россией

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что телефонный разговор Владимира Путина и Зеленского пока не планируется. При этом 28 февраля в белорусском Гомеле прошли переговоры российской и украинской делегаций. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня и договорились встретиться снова. Зеленский позже заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.