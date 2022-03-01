Зеленский назвал прекращение огня условием переговоров с Россией
Россия должна прекратить обстреливать города Украины для дальнейшего проведения переговоров, заявил в интервью Reuters и CNN президент республики Владимир Зеленский.
«Надо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров», — сказал он.
Зеленский добавил, что если западные страны не готовы принять Украину в состав НАТО, они должны выработать для нее гарантии безопасности. Так, альянс должен юридически гарантировать территориальную целостность республики, защиту границ и безопасность, пояснил политик. Кроме того, между Украиной и ее соседями должны быть «особые отношения», добавил президент.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что телефонный разговор Владимира Путина и Зеленского пока не планируется. При этом 28 февраля в белорусском Гомеле прошли переговоры российской и украинской делегаций. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня и договорились встретиться снова. Зеленский позже заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.
Путин объявил о начале военной операции России в Донбассе 24 февраля. По словам президента, она нацелена на защиту людей, подвергающихся «издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Путин заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Москва, по его словам, стремится к демилитаризации и денацификации республики.
Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что военная операция будет идти до достижения поставленных целей. Главной задачей операции на Украине является защита России от военной угрозы со стороны западных стран, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против России, пояснил глава ведомства.