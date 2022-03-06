Путин подписал закон о возможности изъятия в доход государства денег чиновников
Средства со счетов чиновников, полученные незаконным путем, могут быть обращены в доход государства, если сумма не превышает доход за три года, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона.
Новый федеральный закон вносит изменения в одну из статей ФЗ «О банках и банковской деятельности» и закон «О противодействии коррупции».
В законе говорится о последствиях, которые могут возникнуть в результате проверки «достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Если выяснится, что на счета проверяемого лица или его супруга и несовершеннолетний детей в банках «поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств».
Закон позволяет изымать в доход государстваа сумму, законность получения которой чиновник не смог подтвердить.
Кроме того, закон предусматривает порядок проведения генпрокурором России проверки достоверности представленных сведений о законности получения средств на счета в банках или иных кредитных организациях.
Надзорные органы вправе будут направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы России и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также обращаться в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Совет Федерации в ноябре прошлого года одобрил закон, согласно которому средства, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд России.
В Минюсте ранее разъяснили «Ведомостям», что конфисковывать будут незаконные накопления не у обычных граждан, а у чиновников, если сумма на счетах последних превышает размер дохода за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении средств не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения. Речь шла о «лицах, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и иных лицах, обязанных в соответствии со ст. 8 федерального закона «О противодействии коррупции» представлять нанимателю (работодателю) сведения о своих доходах и имуществе.