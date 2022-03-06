Путин подписал закон о возможности изъятия в доход государства денег чиновников

В законе говорится о последствиях, которые могут возникнуть в результате проверки «достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Если выяснится, что на счета проверяемого лица или его супруга и несовершеннолетний детей в банках «поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств».