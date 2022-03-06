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Путин подписал закон о возможности изъятия в доход государства денег чиновников

Ведомости

Средства со счетов чиновников, полученные незаконным путем, могут быть обращены в доход государства, если сумма не превышает доход за три года, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона.

Новый федеральный закон вносит изменения в одну из статей ФЗ «О банках и банковской деятельности» и закон «О противодействии коррупции».

В законе говорится о последствиях, которые могут возникнуть в результате проверки «достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Если выяснится, что на счета проверяемого лица или его супруга и несовершеннолетний детей в банках «поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств».

Закон позволяет изымать в доход государстваа сумму, законность получения которой чиновник не смог подтвердить. 

Кроме того, закон предусматривает порядок проведения генпрокурором России проверки достоверности представленных сведений о законности получения средств на счета в банках или иных кредитных организациях.

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Надзорные органы вправе будут направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы России и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также обращаться в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Совет Федерации в ноябре прошлого года одобрил закон, согласно которому средства, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд России.

В Минюсте ранее разъяснили «Ведомостям», что конфисковывать будут незаконные накопления не у обычных граждан, а у чиновников, если сумма на счетах последних превышает размер дохода за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении средств не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения. Речь шла о «лицах, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и иных лицах, обязанных в соответствии со ст. 8 федерального закона «О противодействии коррупции» представлять нанимателю (работодателю) сведения о своих доходах и имуществе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных