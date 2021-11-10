Совфед одобрил закон о перечислении денег коррупционеров в ПФР
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому средства, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд России (ПФР). Трансляция заседания верхней палаты парламента велась на ее Youtube-канале.
«Федеральный закон носит технический характер и приводит положение 167 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» в соответствие с нормами Бюджетного кодекса РФ, дополняя отраслевое пенсионное законодательство новым видом дохода в бюджеты Пенсионного фонда — конфискованными денежными средствами, полученными в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежными средствами от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений», — пояснила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.
Данный законопроект был подготовлен еще в прошлом году. Как пояснил тогда Минфин, он необходим для внесения технической правки в Бюджетный кодекс с целью его синхронизации с Гражданским кодексом. Документ уточняет, что конфисковано может быть не только имущество коррупционеров, но и их деньги, если нет доказательств, что средства были получены законно.
В Минюсте ранее разъяснили «Ведомостям», что конфисковывать будут незаконные накопления не у обычных граждан, а у чиновников, если сумма на счетах последних превышает размер дохода за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении средств не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения. Речь шла о «лицах, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и иных лицах, обязанных в соответствии со ст. 8 федерального закона «О противодействии коррупции» представлять нанимателю (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».