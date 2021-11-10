Совфед одобрил закон о перечислении денег коррупционеров в ПФР

В Минюсте ранее разъяснили «Ведомостям», что конфисковывать будут незаконные накопления не у обычных граждан, а у чиновников, если сумма на счетах последних превышает размер дохода за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении средств не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения. Речь шла о «лицах, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и иных лицах, обязанных в соответствии со ст. 8 федерального закона «О противодействии коррупции» представлять нанимателю (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».