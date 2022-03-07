Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров
В Беловежской пуще начался третий раунд переговоров российской и украинской делегаций, сообщило посольство России в Белоруссии.
«Только что стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси», — цитирует ТАСС посольство.
О начале переговоров сообщает также агентство «БелТА». Представители России прибыли в Белоруссию сегодня днем, они приземлись в Бресте около 13.00, отмечает агентство.
Перед началом переговоров глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что встреча с украинской стороной состоится в 15.00. «Их пока еще нет, немного задерживаются, это стало дипломатической традицией со стороны Украины», — сказал Мединский.
Он отметил, что на встрече будут обсуждаться три блока вопросов: вопросы внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.
3 марта представители России и Украины провели второй раунд переговоров и договорились о создании гуманитарных коридоров. Они были открыты для мирных жителей Мариуполя и Волновахи, действовал режим тишины, однако, как заявляли в Минобороны РФ, украинские нацбатальоны не позволили людям уехать под угрозой физической расправы, чтобы продолжать и дальше использовать их в качестве живых щитов. В оборонном ведомстве отмечали, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых не выпускают в «безопасные места». Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области 28 февраля.
Специальная военная операция по защите Донбасса будет приостановлена в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России, говорил президент России Владимир Путин.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.