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Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров

Ведомости

В Беловежской пуще начался третий раунд переговоров российской и украинской делегаций, сообщило посольство России в Белоруссии.

«Только что стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси», — цитирует ТАСС посольство.

О начале переговоров сообщает также агентство «БелТА». Представители России прибыли в Белоруссию сегодня днем, они приземлись в Бресте около 13.00, отмечает агентство.

Перед началом переговоров глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что встреча с украинской стороной состоится в 15.00. «Их пока еще нет, немного задерживаются, это стало дипломатической традицией со стороны Украины», — сказал Мединский.

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Он отметил, что на встрече будут обсуждаться три блока вопросов: вопросы внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования. 

3 марта представители России и Украины провели второй раунд переговоров и договорились о создании гуманитарных коридоров. Они были открыты для мирных жителей Мариуполя и Волновахи, действовал режим тишины, однако, как заявляли в Минобороны РФ, украинские нацбатальоны не позволили людям уехать под угрозой физической расправы, чтобы продолжать и дальше использовать их в качестве живых щитов. В оборонном ведомстве отмечали, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых не выпускают в «безопасные места». Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области 28 февраля.

Специальная военная операция по защите Донбасса будет приостановлена в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России, говорил президент России Владимир Путин. 

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных