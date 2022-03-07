Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров

3 марта представители России и Украины провели второй раунд переговоров и договорились о создании гуманитарных коридоров. Они были открыты для мирных жителей Мариуполя и Волновахи, действовал режим тишины, однако, как заявляли в Минобороны РФ, украинские нацбатальоны не позволили людям уехать под угрозой физической расправы, чтобы продолжать и дальше использовать их в качестве живых щитов. В оборонном ведомстве отмечали, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых не выпускают в «безопасные места». Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области 28 февраля.