В российской делегации рассказали об итогах переговоров с Украиной

«Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития», — сказал он.