В российской делегации рассказали об итогах переговоров с Украиной
Россия и Украина в ходе состоявшихся переговоров нашли точки соприкосновения, которые позволяют «прогнозировать общие позиции», заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи в Гомельской области Белоруссии. Его слова передает агентство «БелТА».
«Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», — сказал Мединский. По его словам, следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе.
В рамках переговоров стороны определили ряд приоритетных тем с возможными решениями, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития», — сказал он.
Помимо Мединского, в переговорах российскую сторону также представляли замминистра обороны Андрей Руденко, замминистра иностранных дел Александр Фомин, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. От Украины на встрече также присутствовали министр обороны Алексей Резников, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. В связи с операцией на Украине США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России.