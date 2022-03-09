Бастрыкин поручил расследовать подготовку Киева к наступлению на Донбасс
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки нацгвардии Украины к наступлению на Донбасс, говорится на сайте ведомства. Также Бастрыкин поручил фиксировать каждый факт обстрелов ДНР и ЛНР и устанавливать причастных к этому лиц.
В СК сообщили, что Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующим киевского, южного одесского и западного территориального управлений нацгвардии Украины. В документе подробно расписан план подготовки наступления одной из ударных группировок на Донбасс в марте этого года.
Также Бастрыкин поручил фиксировать каждый факт обстрелов ДНР и ЛНР и устанавливать причастных к этому лиц.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине. Ее целями он назвал защиту ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.