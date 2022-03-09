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Бастрыкин поручил расследовать подготовку Киева к наступлению на Донбасс

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки нацгвардии Украины к наступлению на Донбасс, говорится на сайте ведомства. Также Бастрыкин поручил фиксировать каждый факт обстрелов ДНР и ЛНР и устанавливать причастных к этому лиц.

В СК сообщили, что Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующим киевского, южного одесского и западного территориального управлений нацгвардии Украины. В документе подробно расписан план подготовки наступления одной из ударных группировок на Донбасс в марте этого года.

Также Бастрыкин поручил фиксировать каждый факт обстрелов ДНР и ЛНР и устанавливать причастных к этому лиц.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине. Ее целями он назвал защиту ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Ранее по теме: Минобороны РФ заявило о подготовке Киева к наступлению на Донбасс в марте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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