Минобороны РФ заявило о подготовке Киева к наступлению на Донбасс в марте

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине. Ее целями он назвал защиту ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.