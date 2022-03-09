Минобороны РФ заявило о подготовке Киева к наступлению на Донбасс в марте
Министерство обороны России получило секретные документы нацгвардии Украины, которые подтверждают скрытую подготовку Киева к наступлению на Донбасс в марте 2022 г., заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.
«Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции в Донбассе в марте 2022 г.», — заявил Конашенков (цитата по «Интерфаксу»). В приказе, который оказался у российских военных, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок к наступлению в зоне «операции объединенных сил» в Донбассе, отмечает агентство.
«Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач <...> в Донбассе. На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины», — заявил Конашенков.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине. Ее целями он назвал защиту ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.