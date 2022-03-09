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Минобороны РФ заявило о подготовке Киева к наступлению на Донбасс в марте

Ведомости

Министерство обороны России получило секретные документы нацгвардии Украины, которые подтверждают скрытую подготовку Киева к наступлению на Донбасс в марте 2022 г., заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

«Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции в Донбассе в марте 2022 г.», — заявил Конашенков (цитата по «Интерфаксу»). В приказе, который оказался у российских военных, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок к наступлению в зоне «операции объединенных сил» в Донбассе, отмечает агентство.

«Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач <...> в Донбассе. На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины», — заявил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине. Ее целями он назвал защиту ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных