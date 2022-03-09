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Посол России Антонов заподозрил США в нарушении конвенции о биооружии

Ведомости

США боятся попадания патогенов, которые хранятся в лабораториях на Украине, в руки российских экспертов, потому что это подтвердит нарушение Киевом и Вашингтоном Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. «Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», — подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).

«Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — заявил Антонов.

По его словам, на территории Украины была сформирована сеть из 30 лабораторий, заказчиком у которых был Пентагон. В работе лабораторий, по данным посла, участвует компания Black and Veatch, аффилированная с военным ведомством.

На Украине в день начала специальной военной операции российские военные вскрыли факт экстренной зачистки следов военно-биологической программы Киевом, в том числе уничтожения возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, заявлял официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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