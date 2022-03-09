Посол России Антонов заподозрил США в нарушении конвенции о биооружии

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. «Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», — подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).