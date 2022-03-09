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Британия запретила экспортировать в Россию авиа- и космические технологии

Ведомости

Власти Великобритании ввели запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией и космосом, в том числе запрет на техническую помощь, говорится на сайте правительства страны.

Министр иностранных дел Элизабет Трасс сообщила, что правительство Соединенного королевства получило право задерживать любые российские самолеты на территории Великобритании. Полет российского самолета или его посадка в Великобритании будут рассматриваться как уголовное преступление, добавила она. Власти страны смогут задерживать любые самолеты, принадлежащие лицам, связанным с Россией.

«Дополнительные торговые меры, также введенные сегодня, будут препятствовать экспорту Великобританией товаров и технологий, связанных с авиацией или космосом, в Россию, включая сопутствующие услуги, такие как услуги по страхованию и перестрахованию. Это означает, что страховое покрытие по существующим полисам отменяется, и страховщики и перестраховщики Великобритании не смогут выплачивать претензии в отношении существующих полисов в этих секторах», — добавили в правительстве.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении России, в том числе в отношении российских банков, бизнесмена Алишера Усманова и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Ограничения были введены после начала Россией спецоперации на Украине. Антироссийские санкции ввели также США, Канада, ЕС, Япония и другие страны.

Ранее по теме: США и Великобритания ввели новые санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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