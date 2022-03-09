Британия запретила экспортировать в Россию авиа- и космические технологии

«Дополнительные торговые меры, также введенные сегодня, будут препятствовать экспорту Великобританией товаров и технологий, связанных с авиацией или космосом, в Россию, включая сопутствующие услуги, такие как услуги по страхованию и перестрахованию. Это означает, что страховое покрытие по существующим полисам отменяется, и страховщики и перестраховщики Великобритании не смогут выплачивать претензии в отношении существующих полисов в этих секторах», — добавили в правительстве.