Газета
Политика

В Вене приостановили переговоры по иранской ядерной сделке

Ведомости

Переговоры между мировыми лидерами и Ираном по ядерной сделке 2015 г. приостановлены из-за неназванных «внешних факторов», сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, окончательный текст соглашения уже готов. Он добавил, что в качестве координатора переговоров продолжит поддерживать контакт со всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и с США, которые ранее вышли из соглашения, для заключения соглашения.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что пауза в переговорах может дать возможность устранить оставшиеся разногласия. «Успешное завершение переговоров будет главным приоритетом для всех [участников]. Никакие внешние факторы не повлияют на наше общее желание двигаться дальше к коллективному соглашению», — добавил он. Ни Боррель, ни Хатибзаде не уточнили, когда переговоры смогут возобновиться.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) подписали СВПД в 2015 г. Соглашение предусматривало ограничение иранской ядерной программы в обмен на отмену жестких экономических и финансовых санкций со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Соединенные Штаты вышли из соглашения в мае 2018-го по решению Дональда Трампа, занимавшего в то время должность президента США. Он утверждал, что Тегеран продолжал разработку ядерного оружия в нарушение СВПД (Иран это отрицал), и вернул односторонние американские санкции. Иран в ответ начал постепенно отказываться от многих обязательств в рамках договора, в том числе возобновив обогащение урана сверх разрешенного уровня.

Преемник Трампа Джо Байден заявил, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Иран пойдет на аналогичные шаги. В прошлом году в Вене прошли семь раундов переговоров о восстановлении СВПД, сейчас идет восьмой раунд.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных