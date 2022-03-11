В Вене приостановили переговоры по иранской ядерной сделке
Переговоры между мировыми лидерами и Ираном по ядерной сделке 2015 г. приостановлены из-за неназванных «внешних факторов», сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, окончательный текст соглашения уже готов. Он добавил, что в качестве координатора переговоров продолжит поддерживать контакт со всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и с США, которые ранее вышли из соглашения, для заключения соглашения.
Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что пауза в переговорах может дать возможность устранить оставшиеся разногласия. «Успешное завершение переговоров будет главным приоритетом для всех [участников]. Никакие внешние факторы не повлияют на наше общее желание двигаться дальше к коллективному соглашению», — добавил он. Ни Боррель, ни Хатибзаде не уточнили, когда переговоры смогут возобновиться.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) подписали СВПД в 2015 г. Соглашение предусматривало ограничение иранской ядерной программы в обмен на отмену жестких экономических и финансовых санкций со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.
Соединенные Штаты вышли из соглашения в мае 2018-го по решению Дональда Трампа, занимавшего в то время должность президента США. Он утверждал, что Тегеран продолжал разработку ядерного оружия в нарушение СВПД (Иран это отрицал), и вернул односторонние американские санкции. Иран в ответ начал постепенно отказываться от многих обязательств в рамках договора, в том числе возобновив обогащение урана сверх разрешенного уровня.
Преемник Трампа Джо Байден заявил, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Иран пойдет на аналогичные шаги. В прошлом году в Вене прошли семь раундов переговоров о восстановлении СВПД, сейчас идет восьмой раунд.