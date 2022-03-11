В Вене приостановили переговоры по иранской ядерной сделке

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что пауза в переговорах может дать возможность устранить оставшиеся разногласия. «Успешное завершение переговоров будет главным приоритетом для всех [участников]. Никакие внешние факторы не повлияют на наше общее желание двигаться дальше к коллективному соглашению», — добавил он. Ни Боррель, ни Хатибзаде не уточнили, когда переговоры смогут возобновиться.