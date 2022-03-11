Столтенберг заявил о последствиях санкций против РФ для всего мира
Ограничительные меры против России приведут к последствиям для всего мира, но они оказали давление на президента РФ Владимира Путина, заявил генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает ТАСС.
«Конечно, мы ввели беспрецедентные санкции в отношении России. <...> Комбинация конкретной поддержки и санкций против России оказали давление на президента РФ [Владимира] Путина», — сказал Столтенберг на открытии дипломатического форума в Анталье.
«Никто не хотел вводить эти санкции. Эти санкции дорого обойдутся всему миру, в том числе тем странам, которые их вводили», — добавил генсек альянса.
По его словам, давление на российскую сторону и поддержка украинских Вооруженных сил будут продолжаться до тех пор, пока Москва не прекратит операцию на Украине.
«Сейчас нужно, чтобы президент [РФ Владимир] Путин прекратил войну, вывел войска и приступил к мирному решению. Пока он этого не сделает, мы продолжим оказывать на него давление через экономические санкции, через поддержку Вооруженных сил Украины», — сказал он.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, затем Госдума и Совфед приняли договоры о дружбе и взаимопомощи России с республиками. 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации России на Украине для защиты жителей Донбасса. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.