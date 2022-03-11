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Столтенберг заявил о последствиях санкций против РФ для всего мира

Ведомости

Ограничительные меры против России приведут к последствиям для всего мира, но они оказали давление на президента РФ Владимира Путина, заявил генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает ТАСС.

«Конечно, мы ввели беспрецедентные санкции в отношении России. <...> Комбинация конкретной поддержки и санкций против России оказали давление на президента РФ [Владимира] Путина», — сказал Столтенберг на открытии дипломатического форума в Анталье.

«Никто не хотел вводить эти санкции. Эти санкции дорого обойдутся всему миру, в том числе тем странам, которые их вводили», — добавил генсек альянса.

По его словам, давление на российскую сторону и поддержка украинских Вооруженных сил будут продолжаться до тех пор, пока Москва не прекратит операцию на Украине.

«Сейчас нужно, чтобы президент [РФ Владимир] Путин прекратил войну, вывел войска и приступил к мирному решению. Пока он этого не сделает, мы продолжим оказывать на него давление через экономические санкции, через поддержку Вооруженных сил Украины», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, затем Госдума и Совфед приняли договоры о дружбе и взаимопомощи России с республиками. 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации России на Украине для защиты жителей Донбасса. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных