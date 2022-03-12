В Грузии объявили о совместных с НАТО учениях
Совместные учения сил обороны Грузии и НАТО пройдут 20-25 марта в Учебно-оценочном центре НАТО — Грузия (JTEC), сообщил грузинский «Первый канал» со ссылкой на минобороны страны.
По информации ведомства, планирование командно-штабных учений ведется с 2020 г. Как заявили в минобороны, они «помогут повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и стран — членов и партнеров НАТО».
Первые учения НАТО — Грузия состоялись в 2016 г. В этом году они пройдут уже в третий раз. Предполагается, что в них будут участвовать представители 23 стран — членов и партнеров военного альянса.
«В ходе учений участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обменяются знаниями и опытом», — сообщил «Первый канал».