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В Грузии объявили о совместных с НАТО учениях

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Совместные учения сил обороны Грузии и НАТО пройдут 20-25 марта в Учебно-оценочном центре НАТО — Грузия (JTEC), сообщил грузинский «Первый канал» со ссылкой на минобороны страны.

По информации ведомства, планирование командно-штабных учений ведется с 2020 г. Как заявили в минобороны, они «помогут повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и стран — членов и партнеров НАТО».

Первые учения НАТО — Грузия состоялись в 2016 г. В этом году они пройдут уже в третий раз. Предполагается, что в них будут участвовать представители 23 стран — членов и партнеров военного альянса.

«В ходе учений участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обменяются знаниями и опытом», — сообщил «Первый канал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных