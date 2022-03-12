Байден распорядился предоставить Украине военную помощь на сумму до $200 млн
Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до $200 млн, сообщает Белый дом.
«Делегирую государственному секретарю полномочия <...> распорядиться о сокращении оборонных статей и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки на общую сумму до $200 млн для оказания помощи Украине», — говорится в документе.
В конце февраля после начала военной операции на Украине Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи в размере $600 млн.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил 27 февраля, что главы МИД стран Евросоюза согласовали поставку Украине летального оружия стоимостью 450 млн евро. Еще 50 млн евро выделят на «нелетальное оружие», топливо и средства защиты, передавал ТАСС.
Европейский союз занимает недружественную позицию в отношении России и предпринимает меры враждебного характера, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, поставки оружия Украине могут стать дестабилизирующим фактором, который может иметь опасные последствия в долгосрочной перспективе.