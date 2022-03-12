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Байден распорядился предоставить Украине военную помощь на сумму до $200 млн

Ведомости

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до $200 млн, сообщает Белый дом.

«Делегирую государственному секретарю полномочия <...> распорядиться о сокращении оборонных статей и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки на общую сумму до $200 млн для оказания помощи Украине», — говорится в документе.

В конце февраля после начала военной операции на Украине Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи в размере $600 млн. 

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил 27 февраля, что главы МИД стран Евросоюза согласовали поставку Украине летального оружия стоимостью 450 млн евро. Еще 50 млн евро выделят на «нелетальное оружие», топливо и средства защиты, передавал ТАСС.

Европейский союз занимает недружественную позицию в отношении России и предпринимает меры враждебного характера, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, поставки оружия Украине могут стать дестабилизирующим фактором, который может иметь опасные последствия в долгосрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных