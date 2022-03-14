Украина сообщила о начале четвертого раунда российско-украинских переговоров

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области на юге Белоруссии, встреча продлилась пять часов. Во второй раз стороны встретились 3 марта в Беловежской Пуще, его итогом стало достижение договоренности о гуманитарных коридорах из блокированных украинских городов для эвакуации мирных жителей. Третья встреча прошла 7 марта в Брестской области, тогда Подоляк отмечал «небольшие положительные подвижки» относительно логистики гумкоридоров. 10 марта также состоялась встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в турецкой Анталье при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.