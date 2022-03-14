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Украина сообщила о начале четвертого раунда российско-украинских переговоров

Ведомости

В понедельник, 14 марта, начался четвертый раунд российско-украинских переговоров, сообщил советник главы офиса президента Украины и представитель украинской делегации Михаил Подоляк.

«Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. Только после этого мы сможем говорить о любых соседских отношениях и политических урегулированиях», — сказал Подоляк в видеообращении. По его оценке, предстоящая дискуссия будет «трудной».

В Кремле накануне сообщили, что переговоры пройдут в видеоформате, очной встречи делегаций не будет. Российскую делегацию на консультациях, как и при очных встречах в Белоруссии, возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области на юге Белоруссии, встреча продлилась пять часов. Во второй раз стороны встретились 3 марта в Беловежской Пуще, его итогом стало достижение договоренности о гуманитарных коридорах из блокированных украинских городов для эвакуации мирных жителей. Третья встреча прошла 7 марта в Брестской области, тогда Подоляк отмечал «небольшие положительные подвижки» относительно логистики гумкоридоров. 10 марта также состоялась встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в турецкой Анталье при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Президент РФ Владимир Путин ранее называл основные требования Москвы: речь идет о нейтральном и безъядерном статусе Украины, обязательной «демилитаризации» и «денацификации» страны, признании российской принадлежности Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые частично контролирует киевское правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных