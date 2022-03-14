МИД Израиля заявил об отказе помогать России в обходе санкций Запада
Израиль не станет для России способом обойти санкции, которые против нее ввели США и другие государства за военную операцию на Украине, написал на своей странице в Twitter израильский министр иностранных дел Яир Лапид.
«Израиль не станет способом обойти санкции, наложенные на Россию Соединенными Штатами и другими западными странами», — заявил он.
Израиль осуждает действия России и призывает ее прекратить боевые действия, добавил Лапид. Он отметил, что его страна оказывает «посреднические усилия» для восстановления мира.
Ранее, 5 марта, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Кремль не раскрыл подробности их беседы, но указал, что «обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса». 2 марта Путин провел телефонный разговор с Беннетом.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в ведомстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
В ответ на это Европейский союз (ЕС), США, Швейцария, Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея и другие государства ввели против России санкции. Под ограничительные меры попали правительственные учреждения и Центральный банк, в частности часть золотовалютных резервов страны оказалась заморожена. Кроме того, США и ЕС запретили предоставлять России доллары и евро. Санкции коснулись банков, компаний из разных секторов, затронули экспорт и импорт, а также чиновников, бизнесменов, парламентариев, журналистов и деятелей культуры.