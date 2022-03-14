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МИД Израиля заявил об отказе помогать России в обходе санкций Запада

Ведомости

Израиль не станет для России способом обойти санкции, которые против нее ввели США и другие государства за военную операцию на Украине, написал на своей странице в Twitter израильский министр иностранных дел Яир Лапид.

«Израиль не станет способом обойти санкции, наложенные на Россию Соединенными Штатами и другими западными странами», — заявил он.

Израиль осуждает действия России и призывает ее прекратить боевые действия, добавил Лапид. Он отметил, что его страна оказывает «посреднические усилия» для восстановления мира.

Ранее, 5 марта, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Кремль не раскрыл подробности их беседы, но указал, что «обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса». 2 марта Путин провел телефонный разговор с Беннетом.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в ведомстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

В ответ на это Европейский союз (ЕС), США, Швейцария, Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея и другие государства ввели против России санкции. Под ограничительные меры попали правительственные учреждения и Центральный банк, в частности часть золотовалютных резервов страны оказалась заморожена. Кроме того, США и ЕС запретили предоставлять России доллары и евро. Санкции коснулись банков, компаний из разных секторов, затронули экспорт и импорт, а также чиновников, бизнесменов, парламентариев, журналистов и деятелей культуры.

Ранее по теме: Путин и премьер Израиля Беннет встретились в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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