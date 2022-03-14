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Янукович рассказал о предложенном Зеленскому плане урегулирования в Донбассе

Ведомости

Бывший президент Украины Виктор Янукович предлагал нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал сам Янукович. По его словам, глава государства ответил на предложение отказом.

«Он был детально, пошагово расписан. Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция — политическая, экономическая, социальная — Донбасса в Украину», — заявил Янукович.

Проект предложений включал в себя подписание гарантий безопасности США и России, подчеркнул он.

«Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро: «нас это не интересует», — сказал Янукович.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных