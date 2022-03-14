Янукович рассказал о предложенном Зеленскому плане урегулирования в Донбассе
Бывший президент Украины Виктор Янукович предлагал нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал сам Янукович. По его словам, глава государства ответил на предложение отказом.
«Он был детально, пошагово расписан. Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция — политическая, экономическая, социальная — Донбасса в Украину», — заявил Янукович.
Проект предложений включал в себя подписание гарантий безопасности США и России, подчеркнул он.
«Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро: «нас это не интересует», — сказал Янукович.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.