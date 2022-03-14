Словакия вышлет трех сотрудников посольства России
Словакия приняла решение выслать трех сотрудников российского посольства в республике, сообщает Reuters со ссылкой на заявление словацкого МИДа.
В ведомстве пояснили, что высылаемые дипломаты занимались «деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях». Дальнейшие подробности не приводятся. В российском МИДе решение назвали «безосновательным» и пообещали принять ответные меры.
Словакия уже высылала трех работников посольства России в апреле прошлого года. Россия выразила протест и объявила персонами нон грата трех сотрудников словацкого посольства. Решение Братиславы было принято в знак солидарности с Чехией. Тогда Прага объявила, что сократит число сотрудников российского посольства, приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Речь шла о 63 российских дипработниках, которые были вынуждены покинуть Чехию вместе с членами семей. Это произошло после того, как чешские власти выслали 18 российских дипломатов из Праги и обвинили российские спецслужбы в причастности к двум взрывам на военных складах в 2014 г. Россия все обвинения отрицала и в ответ выслала 20 чешских дипломатов.
Словакия была в числе европейских стран, закрывших свое воздушное пространство для российских самолетов в конце февраля в ответ на российскую военную операцию на Украине. 25 февраля президент страны Зузана Чапутова призвала к ужесточению санкций против Москвы, в том числе к отключению России от SWIFT.