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Словакия вышлет трех сотрудников посольства России

Ведомости

Словакия приняла решение выслать трех сотрудников российского посольства в республике, сообщает Reuters со ссылкой на заявление словацкого МИДа.

В ведомстве пояснили, что высылаемые дипломаты занимались «деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях». Дальнейшие подробности не приводятся. В российском МИДе решение назвали «безосновательным» и пообещали принять ответные меры.

Словакия уже высылала трех работников посольства России в апреле прошлого года. Россия выразила протест и объявила персонами нон грата трех сотрудников словацкого посольства. Решение Братиславы было принято в знак солидарности с Чехией. Тогда Прага объявила, что сократит число сотрудников российского посольства, приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Речь шла о 63 российских дипработниках, которые были вынуждены покинуть Чехию вместе с членами семей. Это произошло после того, как чешские власти выслали 18 российских дипломатов из Праги и обвинили российские спецслужбы в причастности к двум взрывам на военных складах в 2014 г. Россия все обвинения отрицала и в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

Словакия была в числе европейских стран, закрывших свое воздушное пространство для российских самолетов в конце февраля в ответ на российскую военную операцию на Украине. 25 февраля президент страны Зузана Чапутова призвала к ужесточению санкций против Москвы, в том числе к отключению России от SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных