Bloomberg узнал о планах Байдена посетить союзников в Европе

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области на юге Белоруссии, встреча продлилась пять часов. Во второй раз стороны встретились 3 марта в Беловежской пуще, в итоге была достигнута договоренность о гуманитарных коридорах из блокированных украинских городов для эвакуации мирных жителей. Третий раунд прошел 7 марта в Брестской области, тогда Подоляк отмечал «небольшие положительные подвижки» относительно логистики гуманитарных коридоров. Глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский тогда заявил, что ожидания российской делегации от переговоров с Украиной не оправдались.