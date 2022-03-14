Bloomberg узнал о планах Байдена посетить союзников в Европе
Белый дом обсуждает возможность организации визита президента США Джо Байдена в Европу, несмотря на продолжающуюся военную спецоперацию России на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Целью визита Байдена может стать заверение европейских союзников и членов НАТО на Востоке в поддержке со стороны США, пишет агентство.
NBC News ранее сообщал, что поездка Байдена находится на рассмотрении и что пунктом назначения может быть Брюссель. В городе находится штаб-квартира НАТО.
По данным агентства, сегодня советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился со своим китайским коллегой Ян Цзечи в Риме, чтобы частично обсудить события на Украине. В ходе встречи американская сторона предложила Китаю «использовать свое влияние в Москве», чтобы остановить российскую спецоперацию на Украине.
Ранее сегодня советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что четвертый раунд переговоров между российской и украинской делегациями временно приостановлен до 15 марта.
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области на юге Белоруссии, встреча продлилась пять часов. Во второй раз стороны встретились 3 марта в Беловежской пуще, в итоге была достигнута договоренность о гуманитарных коридорах из блокированных украинских городов для эвакуации мирных жителей. Третий раунд прошел 7 марта в Брестской области, тогда Подоляк отмечал «небольшие положительные подвижки» относительно логистики гуманитарных коридоров. Глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский тогда заявил, что ожидания российской делегации от переговоров с Украиной не оправдались.
10 марта также состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в турецкой Анталье при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель ведомства Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.