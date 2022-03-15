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МИД: вопрос о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остается за жителями

Ведомости

Решение о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остаётся за жителями республик, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора Второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука.

Он отметил, что республики провозгласили свою независимость в условиях гражданской войны задолго до признания их суверенитета Россией. Москва более семи лет добивалась, чтобы Киев выполнял минские соглашения, по которым ДНР и ЛНР должны были вернуться в состав Украины. «Тогда Донецк и Луганск были на это согласны», — добавил Полищук.

По его словам, все это время Киев делал все, чтобы жители республик не захотели возвращаться в состав страны: обстреливали, держали в экономической и политической блокаде, а в начале этого года начали готовить захват Донбасса силой.

«Поэтому думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик», — заявил Полищук. Россия, по его словам, была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и по обращению республик начата специальная военная операция, направленная на защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, уточнил он.

Россия признала независимость республик 21 февраля, после чего были подписаны и ратифицированы договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 24 февраля началась спецоперация России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных