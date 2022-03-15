МИД: вопрос о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остается за жителями

«Поэтому думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик», — заявил Полищук. Россия, по его словам, была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и по обращению республик начата специальная военная операция, направленная на защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, уточнил он.