МИД: вопрос о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остается за жителями
Решение о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остаётся за жителями республик, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора Второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука.
Он отметил, что республики провозгласили свою независимость в условиях гражданской войны задолго до признания их суверенитета Россией. Москва более семи лет добивалась, чтобы Киев выполнял минские соглашения, по которым ДНР и ЛНР должны были вернуться в состав Украины. «Тогда Донецк и Луганск были на это согласны», — добавил Полищук.
По его словам, все это время Киев делал все, чтобы жители республик не захотели возвращаться в состав страны: обстреливали, держали в экономической и политической блокаде, а в начале этого года начали готовить захват Донбасса силой.
«Поэтому думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик», — заявил Полищук. Россия, по его словам, была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и по обращению республик начата специальная военная операция, направленная на защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, уточнил он.
Россия признала независимость республик 21 февраля, после чего были подписаны и ратифицированы договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 24 февраля началась спецоперация России на Украине.