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Премьеры Польши, Чехии и Словении проведут переговоры с Зеленским в Киеве

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Премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта посетят Киев, где проведут переговоры с президентом и премьером Украины, сообщает пресс-служба польского правительства.

«Председатель Совета министров [Польши] Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей сегодня направляются в Киев в качестве представителей Европейского совета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит был согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Его заявленная цель — подтвердить «недвусмысленную поддержку» Евросоюза суверенитету и независимости Украины, а также представить «широкий пакет поддержки» украинского государства и общества.

В конце февраля, на фоне начатой Россией военной операции на Украине, Зеленский подал заявку на вступление республики в Евросоюз. Лидеры стран — членов ЕС на саммите в Версале 11 марта выразили поддержку Украине и поручили Еврокомиссии изучить заявку страны и дать ей оценку. При этом решение по предоставлению Киеву статуса кандидата на включение в состав сообщества принято не было. Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, процесс рассмотрения украинской заявки может занять месяцы или годы.

Накануне российская и украинская делегации взяли «техническую паузу» в рамках четвертого раунда переговоров об урегулировании вооруженного конфликта. Встреча в видеоформате должна возобновиться 15 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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