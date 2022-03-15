Премьеры Польши, Чехии и Словении проведут переговоры с Зеленским в Киеве
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта посетят Киев, где проведут переговоры с президентом и премьером Украины, сообщает пресс-служба польского правительства.
«Председатель Совета министров [Польши] Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей сегодня направляются в Киев в качестве представителей Европейского совета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что визит был согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Его заявленная цель — подтвердить «недвусмысленную поддержку» Евросоюза суверенитету и независимости Украины, а также представить «широкий пакет поддержки» украинского государства и общества.
В конце февраля, на фоне начатой Россией военной операции на Украине, Зеленский подал заявку на вступление республики в Евросоюз. Лидеры стран — членов ЕС на саммите в Версале 11 марта выразили поддержку Украине и поручили Еврокомиссии изучить заявку страны и дать ей оценку. При этом решение по предоставлению Киеву статуса кандидата на включение в состав сообщества принято не было. Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, процесс рассмотрения украинской заявки может занять месяцы или годы.
Накануне российская и украинская делегации взяли «техническую паузу» в рамках четвертого раунда переговоров об урегулировании вооруженного конфликта. Встреча в видеоформате должна возобновиться 15 марта.