Премьеры Польши, Чехии и Словении проведут переговоры с Зеленским в Киеве

В конце февраля, на фоне начатой Россией военной операции на Украине, Зеленский подал заявку на вступление республики в Евросоюз. Лидеры стран — членов ЕС на саммите в Версале 11 марта выразили поддержку Украине и поручили Еврокомиссии изучить заявку страны и дать ей оценку. При этом решение по предоставлению Киеву статуса кандидата на включение в состав сообщества принято не было. Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, процесс рассмотрения украинской заявки может занять месяцы или годы.