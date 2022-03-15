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Лукашенко заявил о перехвате украинской ракеты «Точка-У» над Припятью

Ведомости

ВСУ пустили в сторону Белоруссии ракету «Точка-У», однако российские и белорусские военные перехватили и уничтожили ее над Припятью, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками органов госбезопасности.

«Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию... Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью», — заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).

По его словам, украинские военные пустили ракету в сторону Белоруссии, чтобы втянуть ее в конфликт и спровоцировать ответный удар. «Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», — отметил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что Белоруссия не участвует в конфликте, однако ПВО страны защищают российских военных от «удара в спину».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных