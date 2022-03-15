Лукашенко заявил о перехвате украинской ракеты «Точка-У» над Припятью

«Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию... Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью», — заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).