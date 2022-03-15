Лукашенко заявил о перехвате украинской ракеты «Точка-У» над Припятью
ВСУ пустили в сторону Белоруссии ракету «Точка-У», однако российские и белорусские военные перехватили и уничтожили ее над Припятью, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками органов госбезопасности.
«Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию... Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью», — заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
По его словам, украинские военные пустили ракету в сторону Белоруссии, чтобы втянуть ее в конфликт и спровоцировать ответный удар. «Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», — отметил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что Белоруссия не участвует в конфликте, однако ПВО страны защищают российских военных от «удара в спину».