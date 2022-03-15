Россия запретила премьеру Канады Трюдо въезжать на территорию страны
Москва в качестве ответных мер на санкции запретила въезд в Россию премьер-министру Канады Джастину Трюдо, министру иностранных дел Мелани Джоли, главе минобороны Аните Ананд и другим гражданам этой страны, сообщает «РИА Новости».
«Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей – в ущерб канадским же интересам, – неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор», — отметило министерство.
Всего в санкционный список попали 313 человек, среди которых большинство депутатов палаты общин канадского парламента. В российском МИДе подчеркнули, что персональные санкции были введены в ответ на «лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
11 марта Канада добавила в свои санкционные списки Минобороны России, Службу внешней разведки, «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») и еще 29 предприятий оборонного комплекса. Кроме того, власти страны запретили импорт нефтепродуктов из РФ в рамках санкционных действий из-за ситуации на Украине. 15 марта правительство Канады ввело дополнительные санкции против 15 российских должностных лиц на фоне военной операции на Украине, в черный список попали глава Минэкономразвития Максим Решетников, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов и другие должностные лица.