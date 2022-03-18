МИД Китая обвинил США в давлении из-за антироссийских санкций
Попытки властей США оказать давление на Китай по вопросу антироссийских санкций безответственны и бесполезны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Американская сторона пытается клеветать на КНР и оказывать на нас давление — это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему. Мы против этого и категорически не можем смириться с подобной позицией США», — ответил представитель МИДа на вопрос, как поведет себя Пекин при взаимодействии с Москвой на фоне угрозы попасть под санкции США из-за ситуации на Украине (цитата по ТАСС).
Чжао Лицзянь напомнил, что Пекин занимает «объективную и справедливую позицию» в отношении ситуации на Украине и будет руководствоваться собственными независимыми суждениями. По словам дипломата, Китай уважает обеспокоенность каждой из сторон, вовлеченных в ситуацию на Украине, и поддерживает любые усилия по преодолению кризиса.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином предупредит его об ответственности за поддержку России.
Китай раскритиковал США за введение санкций против России и заявил, что будет защищать интересы национальных предприятий. 14 марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с главой канцелярии по иностранным делам ЦК компартии Китая Яном Цзечи. На встрече Салливан заявил об озабоченности Вашингтона относительно поддержки Пекином Москвы и дал понять, что США не позволят ни одной стране компенсировать России ее потери от санкций.
По данным The Guardian, американские чиновники после встречи пришли к выводу, что Китай все же окажет России экономическую и финансовую помощь. Отмечалось, что в Вашингтоне надеются заставить Пекин пересмотреть свою позицию. До этого в ряде американских СМИ появились сообщения о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения операции на Украине. Российские и китайские официальные лица эту информацию опровергли.