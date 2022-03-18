МИД Китая обвинил США в давлении из-за антироссийских санкций

«Американская сторона пытается клеветать на КНР и оказывать на нас давление — это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему. Мы против этого и категорически не можем смириться с подобной позицией США», — ответил представитель МИДа на вопрос, как поведет себя Пекин при взаимодействии с Москвой на фоне угрозы попасть под санкции США из-за ситуации на Украине (цитата по ТАСС).