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Литва откажется платить компенсации бизнесу в случае национализации в России

Ведомости

В Кремле понимают, что иностранный бизнес вернется не скоро, и все чаще звучат предложения о национализации активов зарубежных компаний, передает телеканал LRT. На этом фоне министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва не планирует выплачивать компенсации бизнесменам страны в случае национализации их предприятий в России.

«Если вы решаете вести бизнес там, в России, вы рискуете тем, что однажды Владимир Путин национализирует вашу собственность. Жаль, но литовским налогоплательщикам здесь, наверное, платить не стоит», — сказала литовский министр.

Власти Литвы призывают бизнес как можно скорее прекратить связи с Россией, однако точных данных о литовских предприятиях в стране нет. До начала спецоперации на Украины в РФ было зарегистрировано около 340 компаний и некоторые из них не работали после 2014 г., отмечает телеканал.

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Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. 

Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства вводить внешнее управление в иностранные компании, собирающиеся уходить с российского рынка, и через три месяца продавать их другим лицам, образуя новые организации. 

Государство в условиях санкций не планирует изымать собственность у инвесторов, которые решили прекратить или приостановить работу в России, заявил позднее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью RT. По его словам, слово «национализация» употребили, чтобы «использовать не правовой термин, а какой-то более сильный и хлесткий с целью произвести эффект»: «Но, насколько я понимаю ход дискуссии, ни о какой национализации разговора нет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных