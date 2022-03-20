Литва откажется платить компенсации бизнесу в случае национализации в России
В Кремле понимают, что иностранный бизнес вернется не скоро, и все чаще звучат предложения о национализации активов зарубежных компаний, передает телеканал LRT. На этом фоне министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва не планирует выплачивать компенсации бизнесменам страны в случае национализации их предприятий в России.
«Если вы решаете вести бизнес там, в России, вы рискуете тем, что однажды Владимир Путин национализирует вашу собственность. Жаль, но литовским налогоплательщикам здесь, наверное, платить не стоит», — сказала литовский министр.
Власти Литвы призывают бизнес как можно скорее прекратить связи с Россией, однако точных данных о литовских предприятиях в стране нет. До начала спецоперации на Украины в РФ было зарегистрировано около 340 компаний и некоторые из них не работали после 2014 г., отмечает телеканал.
Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление.
Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства вводить внешнее управление в иностранные компании, собирающиеся уходить с российского рынка, и через три месяца продавать их другим лицам, образуя новые организации.
Государство в условиях санкций не планирует изымать собственность у инвесторов, которые решили прекратить или приостановить работу в России, заявил позднее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью RT. По его словам, слово «национализация» употребили, чтобы «использовать не правовой термин, а какой-то более сильный и хлесткий с целью произвести эффект»: «Но, насколько я понимаю ход дискуссии, ни о какой национализации разговора нет».