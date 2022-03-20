В США заявили об отсутствии у Байдена планов посещать Украину
Президент США Джо Байден пока не планирует ехать на Украину, сообщила в эфире CNN постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Насколько я знаю, это не рассматривается. Президент едет в Европу, и он будет встречаться с нашими партнерами и союзниками. Я не видела каких-либо дискуссий по поводу поездки президента на Украину», — сказала Томас-Гринфилд (цитата по «РИА Новости»).
Белый дом обсуждает возможность организации визита президента США в Европу, несмотря на продолжающуюся военную спецоперацию России на Украине, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на источники. Целью визита Байдена может стать заверение европейских союзников и членов НАТО на Востоке в поддержке со стороны США, писало агентство.
NBC News также сообщал, что поездка Байдена находится на рассмотрении и что пунктом назначения может быть Брюссель, где находится штаб-квартира НАТО.
США приняли решение выделить Украине дополнительную военную помощь на $800 млн, что доведет общий объем такой помощи, выделенной в течение прошедшей недели, до $1 млрд, заявил ранее президент страны.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.