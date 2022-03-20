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Политика

В США заявили об отсутствии у Байдена планов посещать Украину

Ведомости

Президент США Джо Байден пока не планирует ехать на Украину, сообщила в эфире CNN постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Насколько я знаю, это не рассматривается. Президент едет в Европу, и он будет встречаться с нашими партнерами и союзниками. Я не видела каких-либо дискуссий по поводу поездки президента на Украину», — сказала Томас-Гринфилд (цитата по «РИА Новости»).

Белый дом обсуждает возможность организации визита президента США в Европу, несмотря на продолжающуюся военную спецоперацию России на Украине, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на источники. Целью визита Байдена может стать заверение европейских союзников и членов НАТО на Востоке в поддержке со стороны США, писало агентство. 

NBC News также сообщал, что поездка Байдена находится на рассмотрении и что пунктом назначения может быть Брюссель, где находится штаб-квартира НАТО.

США приняли решение выделить Украине дополнительную военную помощь на $800 млн, что доведет общий объем такой помощи, выделенной в течение прошедшей недели, до $1 млрд, заявил ранее президент страны.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных