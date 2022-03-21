Газета
Политика

Вице-премьер Польши пожаловался на санкции ЕС

Ведомости

Европейский союз сохраняет санкции в отношении Польши и при этом не оказывает стране материальную помощь в условиях кризиса на Украине, заявил вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью The Daily Telegraph. Он отметил, что несмотря на помощь беженцам с Украины, Варшава остается под санкциями ЕС, который обвинил ее в нарушении демократических прав.

«ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать», — заявил Глиньский (цитата по «РИА Новости»).

Он выразил опасение, что в случае расширения конфликта на Украине ЕС не захочет сражаться. «Потому что даже если у вас есть оружие, технологии, вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать своей жизнью, защитить свои ценности, свою семью, свой народ. И я не уверен, что современная Европа готова к такому противостоянию», — заявил Глиньский. Также он раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии: по мнению Глиньского, это может дестабилизировать континент.

Ранее суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать штраф в размере 1 млн евро в сутки в пользу Еврокомиссии, потому что власти страны не выполнили принятое ранее судебное решение о прекращении работы дисциплинарной палаты для судей. По мнению Еврокомиссии, деятельность такой палаты угрожает независимости и беспристрастности судей. Однако Конституционный суд Польши не посчитал это решение обязательным для исполнения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных