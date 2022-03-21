Вице-премьер Польши пожаловался на санкции ЕС

Он выразил опасение, что в случае расширения конфликта на Украине ЕС не захочет сражаться. «Потому что даже если у вас есть оружие, технологии, вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать своей жизнью, защитить свои ценности, свою семью, свой народ. И я не уверен, что современная Европа готова к такому противостоянию», — заявил Глиньский. Также он раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии: по мнению Глиньского, это может дестабилизировать континент.