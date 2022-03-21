Вице-премьер Польши пожаловался на санкции ЕС
Европейский союз сохраняет санкции в отношении Польши и при этом не оказывает стране материальную помощь в условиях кризиса на Украине, заявил вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью The Daily Telegraph. Он отметил, что несмотря на помощь беженцам с Украины, Варшава остается под санкциями ЕС, который обвинил ее в нарушении демократических прав.
«ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать», — заявил Глиньский (цитата по «РИА Новости»).
Он выразил опасение, что в случае расширения конфликта на Украине ЕС не захочет сражаться. «Потому что даже если у вас есть оружие, технологии, вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать своей жизнью, защитить свои ценности, свою семью, свой народ. И я не уверен, что современная Европа готова к такому противостоянию», — заявил Глиньский. Также он раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии: по мнению Глиньского, это может дестабилизировать континент.
Ранее суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать штраф в размере 1 млн евро в сутки в пользу Еврокомиссии, потому что власти страны не выполнили принятое ранее судебное решение о прекращении работы дисциплинарной палаты для судей. По мнению Еврокомиссии, деятельность такой палаты угрожает независимости и беспристрастности судей. Однако Конституционный суд Польши не посчитал это решение обязательным для исполнения.