В Финляндии задержали 21 яхту за возможную связь с россиянами под санкциями

Евросоюз расширил санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой на Украине 24 февраля. В частности, в черные списки попали бизнесмены, топ-менеджеры госкомпаний, журналисты и деятели культуры. Санкции предполагают заморозку счетов и активов на территории ЕС, а также запрет на въезд.