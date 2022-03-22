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В Финляндии задержали 21 яхту за возможную связь с россиянами под санкциями

Ведомости

В Финляндии задержали 21 яхту, которая предположительно принадлежит российским бизнесменам, попавшим под санкции ЕС, или их компаниям. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на данные финской таможни. Если принадлежность яхт подсанкционным россиянам будет подтверждена, то будет поставлен вопрос о заморозке имущества.

По данным Reuters, еще одна суперъяхта, которая, как считают местные власти, может иметь отношение к бывшему владельцу ТМК Дмитрию Пумпянскому.

Евросоюз расширил санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой на Украине 24 февраля. В частности, в черные списки попали бизнесмены, топ-менеджеры госкомпаний, журналисты и деятели культуры. Санкции предполагают заморозку счетов и активов на территории ЕС, а также запрет на въезд.

Ранее итальянские власти арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева. Во Франции проводят инвентаризацию имущества и активов россиян, находящихся под санкциями. К нему относятся в том числе яхты и автомобили класса люкс.

14 марта газета Daily Mail сообщила, что проукраинские активисты захватили в Лондоне особняк, предположительно принадлежащий бизнесмену Олегу Дерипаске. Активисты заявили, что дом используют для размещения беженцев с Украины.

Президент России Владимир Путин назвал аресты зарубежных активов россиян «уроком для национального бизнеса» — по его словам, это подтверждает его мысль о том, что надежнее всего инвестировать в свою страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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