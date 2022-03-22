В Финляндии задержали 21 яхту за возможную связь с россиянами под санкциями
В Финляндии задержали 21 яхту, которая предположительно принадлежит российским бизнесменам, попавшим под санкции ЕС, или их компаниям. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на данные финской таможни. Если принадлежность яхт подсанкционным россиянам будет подтверждена, то будет поставлен вопрос о заморозке имущества.
Евросоюз расширил санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой на Украине 24 февраля. В частности, в черные списки попали бизнесмены, топ-менеджеры госкомпаний, журналисты и деятели культуры. Санкции предполагают заморозку счетов и активов на территории ЕС, а также запрет на въезд.
Ранее итальянские власти арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева. Во Франции проводят инвентаризацию имущества и активов россиян, находящихся под санкциями. К нему относятся в том числе яхты и автомобили класса люкс.
14 марта газета Daily Mail сообщила, что проукраинские активисты захватили в Лондоне особняк, предположительно принадлежащий бизнесмену Олегу Дерипаске. Активисты заявили, что дом используют для размещения беженцев с Украины.
Президент России Владимир Путин назвал аресты зарубежных активов россиян «уроком для национального бизнеса» — по его словам, это подтверждает его мысль о том, что надежнее всего инвестировать в свою страну.