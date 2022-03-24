МЧС организовало выплаты пенсионерам с Украины
МЧС России организовало единовременные выплаты в размере 10 000 руб. пенсионерам и работникам бюджетной сферы из контролируемых территорий Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
«Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы. В настоящее время на освобожденных территориях Украины начинают работать пункты выдачи финансовой помощи. Безопасность на них обеспечивают сотрудники Росгвардии», — говорится в сообщении МЧС.
18 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату 10 000 руб. каждому беженцу, который прибывает в Ростовскую область из Донбасса.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.