МИД России выразил протест послу Молдавии за антироссийскую акцию в Кишиневе
Министерство иностранных дел России выразило протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта, говорится на сайте МИДа.
«С российской стороны был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта с. г., участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия», — говорится в сообщении.
В МИДе напомнили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., страна пребывания обязана предотвращать нарушение спокойствия диппредставительства или оскорбление его достоинства. Российская сторона потребовала выполнять международные обязательства и принять меры, чтобы не допускать подобные акции.
Ранее у стен посольства России в Кишеневе прошла акция против спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля. По его словам, цель спецоперации – защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны, некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ.