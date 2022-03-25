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МИД России выразил протест послу Молдавии за антироссийскую акцию в Кишиневе

Ведомости

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта, говорится на сайте МИДа.

«С российской стороны был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта с. г., участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия», — говорится в сообщении.

В МИДе напомнили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., страна пребывания обязана предотвращать нарушение спокойствия диппредставительства или оскорбление его достоинства. Российская сторона потребовала выполнять международные обязательства и принять меры, чтобы не допускать подобные акции.

Ранее у стен посольства России в Кишеневе прошла акция против спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля. По его словам, цель спецоперации – защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны, некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных