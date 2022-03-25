МИД России выразил протест послу Молдавии за антироссийскую акцию в Кишиневе

Ранее у стен посольства России в Кишеневе прошла акция против спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля. По его словам, цель спецоперации – защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны, некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ.