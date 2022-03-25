Швейцария расширила санкции в отношении России
Федеральный совет Швейцарии решил расширить санкции в отношении России и привести их в соответствие с четвертым пакетом санкций ЕС, говорится на сайте совета. Ограничения вступят в силу 26 марта в 01:00 мск.
«Вводится запрет на импорт товаров из черной металлургии из России или происходящих из России, а также запрет на экспорт предметов роскоши и товаров для морского судоходства в Россию. В финансовом секторе запрещены операции с определенными государственными компаниями и предоставление услуг по оценке кредитоспособности», — говорится в сообщении.
Федеральный совет разрешил делать определенные исключения из финансовых санкций «в гуманитарных целях». В совете пояснили, что это облегчит деловые отношения, необходимые для деятельности гуманитарных организаций.
При этом власти Швейцарии решили не приостанавливать трансляцию российских Sputnik и RT.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.