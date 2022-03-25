Посла России вызвали в МИД Франции из-за сообщений в Twitter
МИД Франции 25 марта вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова из-за публикаций дипмиссии в Twitter, сообщила пресс-служба посольства.
«Посол России в Париже был сегодня вызван в МИД Франции. Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам», — заявили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).
В дипмиссии добавили, что Мешков в свою очередь привлек внимание французского МИДа к провокациям и актам вандализма в отношении дипмиссий России в стране. Он отметил, что это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Ранее сегодня МИД России выразил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с акцией у посольства России в Кишеневе. Акция протеста против спецоперации России на Украине прошла у российской дипмиссии 24 марта.
24 марта власти Болгарии заявили об отзыве своего посла в Москве для консультаций из-за высказывания посла РФ в Софии Элеоноры Митрофановой о ситуации в Болгарии.