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Посла России вызвали в МИД Франции из-за сообщений в Twitter

Ведомости

МИД Франции 25 марта вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова из-за публикаций дипмиссии в Twitter, сообщила пресс-служба посольства.  

«Посол России в Париже был сегодня вызван в МИД Франции. Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам», — заявили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).

В дипмиссии добавили, что Мешков в свою очередь привлек внимание французского МИДа к провокациям и актам вандализма в отношении дипмиссий России в стране. Он отметил, что это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Ранее сегодня МИД России выразил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с акцией у посольства России в Кишеневе. Акция протеста против спецоперации России на Украине прошла у российской дипмиссии 24 марта.

24 марта власти Болгарии заявили об отзыве своего посла в Москве для консультаций из-за высказывания посла РФ в Софии Элеоноры Митрофановой о ситуации в Болгарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных