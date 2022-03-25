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Байден назвал санкции против России самыми тяжелыми в истории

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что в отношении России действуют самые тяжелые в мировой истории «карательные санкции», однако будут введены новые. Об этом он заявил в ходе визита на границу Польши и Украины.

«Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует еще больше», — заявил Байден (цитата по «РИА Новости»).

Ранее власти США ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны из-за спецоперации России на Украине. 24 марта Минфин США ввел новые санкции в отношении президента Сбербанка Германа Грефа и 328 депутатов Государственной думы. США ввели против них блокирующие санкции (Specially Designated Nationals). При попадании под такого рода ограничения активы физических лиц и компаний блокируются, с ними запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Попавшим под санкции также запрещается въезд на территорию США. Также под санкции попали 48 военно-промышленных предприятий, включая корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

15 марта Россия ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Помимо этого ограничения коснулись сына президента США Хантера Байдена и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных