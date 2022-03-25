Байден назвал санкции против России самыми тяжелыми в истории

Ранее власти США ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны из-за спецоперации России на Украине. 24 марта Минфин США ввел новые санкции в отношении президента Сбербанка Германа Грефа и 328 депутатов Государственной думы. США ввели против них блокирующие санкции (Specially Designated Nationals). При попадании под такого рода ограничения активы физических лиц и компаний блокируются, с ними запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Попавшим под санкции также запрещается въезд на территорию США. Также под санкции попали 48 военно-промышленных предприятий, включая корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».