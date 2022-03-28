Патрушев рассказал о сборе доказательств по американским биолабораториям на Украине
Россия завершает сбор доказательной базы касательно военно-биологической деятельности США на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри.
«В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — подчеркнул Патрушев (цитата по «РИА Новости»).
24 марта в Минобороны заявили, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США Хантер Байден, причастен к финансированию биологических лабораторий на Украине. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, фонд обладает значительными ресурсами в размере не менее $2,4 млрд. По имеющейся у Минобороны информации, непосредственное участие в ее реализации принимают Фонд Джорджа Сороса, а также Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Британская газета Daily Mail в свою очередь обнародовала документы о причастности Хантера Байдена к лабораториям на Украине. Согласно информации издания, сын американского президента помог медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком американского оборонного ведомства Black & Veatch в рамках исследований смертоносных патогенов, заключить многомиллионный контракт с американским правительством. Кроме того, он свел представителей Metabiota с руководством украинской энергетической компании Burisma Holdings для реализации «научного проекта» с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что российская сторона потребует объяснений от США по участию сына Байдена в работе биолабораторий на Украине. По его словам, пока сложно что-либо сказать о введении персональных санкций против Хантера Байдена, однако Россия продолжит расследование и проверит необходимые факты.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ дезинформацией. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.