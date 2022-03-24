Минобороны заявило о связях фонда Хантера Байдена с биолабораториями на Украине
Инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США Хантер Байден, причастен к финансированию биологических лабораторий на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», — отметил Кириллов. По его словам, фонд обладает значительными ресурсами в размере не менее $2,4 млрд.
Кириллов подчеркнул, что «масштабы программы впечатляют». По имеющейся у Минобороны информации, непосредственное участие в ее реализации принимают фонд Джорджа Сороса, а также центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие в рамках «Манхэтеннского проекта», добавил он.
17 марта Минобороны сообщало, что украинские биолаборатории получили финансирование от США на $32 млн. Речь идет, в частности, о соглашении о совместной биологической деятельности, подписанном Пентагоном и украинским минздравом. В действительности же, утверждал Кириллов, финансирование получали лаборатории минобороны Украины в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ дезинформацией. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.