Россия отвергла обвинения США об ответственности за продовольственный кризис

По ее словам, цены на пшеницу выросли на 20-50% по мере того, как Россия «душит» экспорт из Украины. В США считают, что особенно остро рост цен отразится на странах, которые для обеспечения населения продуктами полагаются на импорт из Украины, — Ливане, Пакистане, Ливии, Тунисе, Йемене и Марокко.