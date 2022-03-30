Россия отвергла обвинения США об ответственности за продовольственный кризис
Обвинения со стороны США в адрес России об ответственности за продовольственный кризис на Украине и в мире являются частью информационной войны против Москвы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий приводится в Telegram-канале дипмиссии.
«Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши вооруженные силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — заявил дипломат.
Он добавил, что на территориях Украины, которые контролируют российские военные, царят «мир и спокойствие». Дипломат привел в пример Херсонскую область, где российские войска, по его словам, уже разминировали часть сельхозугодий, а местные жители начали готовиться к посевной кампании.
Антонов подчеркнул, что ВС РФ применяют оружие только против военных объектов Вооруженных сил Украины, а Россия оказывает гуманитарную помощь украинскому населению.
В создании продовольственного кризиса Россию обвинила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Она заявила, что ВМС России не дают выйти в Средиземное море из Черного примерно 94 судам, перевозящим зерно и прочее продовольствие, а также атаковали по меньшей мере три гражданских судна, которые вывозили товары из черноморских портов.
По ее словам, цены на пшеницу выросли на 20-50% по мере того, как Россия «душит» экспорт из Украины. В США считают, что особенно остро рост цен отразится на странах, которые для обеспечения населения продуктами полагаются на импорт из Украины, — Ливане, Пакистане, Ливии, Тунисе, Йемене и Марокко.