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Политика

Россия отвергла обвинения США об ответственности за продовольственный кризис

Ведомости

Обвинения со стороны США в адрес России об ответственности за продовольственный кризис на Украине и в мире являются частью информационной войны против Москвы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий приводится в Telegram-канале дипмиссии.

«Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши вооруженные силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — заявил дипломат.

Он добавил, что на территориях Украины, которые контролируют российские военные, царят «мир и спокойствие». Дипломат привел в пример Херсонскую область, где российские войска, по его словам, уже разминировали часть сельхозугодий, а местные жители начали готовиться к посевной кампании.

Антонов подчеркнул, что ВС РФ применяют оружие только против военных объектов Вооруженных сил Украины, а Россия оказывает гуманитарную помощь украинскому населению.

В создании продовольственного кризиса Россию обвинила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Она заявила, что ВМС России не дают выйти в Средиземное море из Черного примерно 94 судам, перевозящим зерно и прочее продовольствие, а также атаковали по меньшей мере три гражданских судна, которые вывозили товары из черноморских портов.

По ее словам, цены на пшеницу выросли на 20-50% по мере того, как Россия «душит» экспорт из Украины. В США считают, что особенно остро рост цен отразится на странах, которые для обеспечения населения продуктами полагаются на импорт из Украины, — Ливане, Пакистане, Ливии, Тунисе, Йемене и Марокко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных