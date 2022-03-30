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Мединский заявил о готовности Киева выполнить принципиальные требования России

Ведомости

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта передала Москве свой вариант принципов будущего мирного соглашения, которые свидетельствуют о готовности Украины выполнить принципиальные требования России, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. Видео с его комментарием опубликовали «РИА Новости».

Принципы соглашения, которые предложил Киев:

  • отказ Украины от вступления в НАТО;

  • фиксация внеблокового статуса Украины;

  • отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения;

  • отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов;

  • обязательство проводить военные учения в участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.

    • «То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет (ликвидирована. – Ред.)», — подчеркнул Мединский. Он добавил, что принципиальная позиция России в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной.

    По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.

    По итогам переговоров Минобороны РФ заявило о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

    24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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