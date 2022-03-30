Мединский заявил о готовности Киева выполнить принципиальные требования России
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта передала Москве свой вариант принципов будущего мирного соглашения, которые свидетельствуют о готовности Украины выполнить принципиальные требования России, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. Видео с его комментарием опубликовали «РИА Новости».
Принципы соглашения, которые предложил Киев:
- отказ Украины от вступления в НАТО;
«То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет (ликвидирована. – Ред.)», — подчеркнул Мединский. Он добавил, что принципиальная позиция России в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной.
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.
По итогам переговоров Минобороны РФ заявило о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.